في الأنبار.. ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة

وقالت المديرية في بيان، "بجهود حثيثة ومعلومات استخبارية من احد المصادر التابعة للمديرية أكدت وجود كيس كبير يحتوي على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، وعلى ضوء المعلومات الواردة شرعت مفارز الاستخبارات العسكرية بقسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة الخامسةحيث تم العثور على كيس يحتوي على حبوب مخدرة بكميات كبيرة في منطقة الشيحيات بمحافظة ".وأضاف البيان "تم ضبط المواد أصوليا وتسليمها إلى المراجع لإجراء اللازم وحسب الضوابط القانونية".