رفع الكتل الكونكريتية المحيطة بمصرف الرشيد في الحسينية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "عمليات باشرت برفع الكتل الكونكريتية المحيطة بمصرف فرع "الحسينية".وأضافت القيادة، أن "ذلك يأتي من خلال الجهد الهندسي في قيادة العمليات بهدف رفع التجاوز وتخفيف الزخم المروري الحاصل على الطريق الرئيسي".