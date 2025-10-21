المالية تنفي إيقاف إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "تنفي صدور أي قرار من قبل يتعلق بإيقاف إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات"، مؤكدة أن "ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير صحيح".وأوضحت الوزارة، أن "جميع الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بإيرادات المنافذ الحدودية تُنفذ وفق القوانين والتعليمات النافذة، وبما يضمن إدارة شفافة وعادلة للموارد المالية وتوزيعها بين المحافظات".وأكدت، أن "كتابها الرسمي الصادر عن دائرة الموازنة المرقم 99757 في 9 تشرين الأول 2025 والذي يدعو فيه المحافظات المعنية الى سرعة تزويد دائرة الموازنة بالبيانات المطلوبة، بيّن بوضوح الإيرادات المتحققة من كل منفذ خلال شهر أيلول 2025، ونص على تخصيص 50 بالمائة من تلك الإيرادات لدعم المشاريع الاستثمارية والخدمية في المحافظات، استناداً إلى أحكام المادة (21) من رقم (13) للسنوات 2023 و2024 و2025، وهو ما يدحض الأنباء المتداولة حول إيقاف الإيرادات".ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عنها".