الانتخابات العراقية تحت المجهر الدولي.. مراقبو الاتحاد الأوروبي يتفقدون التحضيرات

وذكر بيان للمفوضية، أن " ، ، استقبل وفداً من خبراء بعثة المتمثلة بـ (أنا ويكتورويسكا) رئيسة بعثة خبراء الاتحاد الأوروبي و(ماريوش وجتان) الخبير الانتخابي و(ماريانا سكوبا) الخبيرة القانونية، بحضور وأعضاء ".ورحب "بالوفد شاكراً اهتمامهم بمجريات عمل المفوضية خلال العملية الانتخابية مع التأكيد على أهمية دور المراقبة الدولية للانتخابات لضمان الشفافية والنزاهة من خلال إسهام فرق المراقبة في رصد مجريات عملية الاقتراع والإجراءات الأخرى وتقييم العمل لتقديم تقاريرها خلال يوم الاقتراع".من جانبها أكدت أنا، على "دعم بعثة الاتحاد الأوروبي للعملية الانتخابية وجميع مكاتب المحافظات الانتخابية"، مشيدة "بالجهود التي بذلتها المفوضية في مراحل التحضير للعملية الانتخابية".وأشار البيان الى ان "أعضاء مجلس المفوضين، تطرقوا الى محاور تخص عمل المفوضية وأكدوا ان هناك ثقة متبادلة بين المفوضية والمهتمين بالشأن الانتخابي من خلال نشر المفوضية للأنظمة والإجراءات وأمام الرأي العام لبيان شفافية عملها".يذكر ان تواصل لقاءاتها مع والاتحاد الأوروبي وجميع سفراء الدول لدعم الحدث الانتخابي المقبل من خلال نشر المراقبين الدوليين في يوم الاقتراع.