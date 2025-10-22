القائد العام للقوات المسلحة يوافق على قرار يخص الضباط

وقالت في بيان ورد لـ ، انه "حرصاً من على أن ينال ضباط جيشنا الباسل استحقاقهم الطبيعي، لما قدموه من تضحيات جسام في سبيل الوطن، وبإيمان راسخ من قبله بأن من بذل الغالي والنفيس دفاعاً عن يستحق أن يعيش مكرّماً بين أهله وعلى أرضٍ تليق بعطائه، ونظراً لوجود عدد كبير من الضباط المشتركين في جمعية بناء مساكن الضباط لم ينالوا استحقاقهم، فاتح وزير الدفاع ، رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة ، لغرض استحصال موافقته على تخصيص (4000 دونم) من الأراضي الواقعة في معسكر طارق والتي تعود ملكيتها الى إلى جمعية بناء مساكن الضباط - وزارة الدفاع، ليتم توزيعها على ضباط الجيش العراقي من المشتركين في الجمعية وحسب اسبقية الاشتراك".وأضاف ان "هذا المقترح حظي بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، تقديراً ووفاءً لضباط جيشنا الابطال الذين ضحوا بدمائهم في سبيل أمن واستقرار الوطن"، لافتا الى انه "بناءً على هذه الموافقة، سيتم نقل ملكية الأراضي من وزارة المالية إلى وزارة الدفاع، لتوزيعها على الضباط وفق الضوابط القانونية، (وبمقابل ثمن)".وذكر ان "هذه المبادرة جاءت لتؤكد حرص رئيس الوزراء ووزير الدفاع على انصاف شريحة الابطال من ضباط جيشنا الباسل".