الكشف عن طبيعة الانفجار شمالي بغداد

كشف مصدر امني، اليوم الأربعاء، عن طبيعة الانفجار شمالي .

وقال المصدر لـ ، ان "انبوب للغاز انفجر اثناء اعمال صيانة داخل احد مقرات شرطة الطاقة ضمن منطقة علي ما اسفر عن مقتل منتسب واصابة 3 اخرين اضافة الى احتراق 3 مركبات عائدة الى شرطة الطاقة". وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تكافح حادث الحريق".