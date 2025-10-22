غداً إعلان نتائج القبول في معاهد الفنون الجميلة كافة

وقالت الوزارة في بيان، ان "يوم غد الخميس سيشهد إعلان نتائج في كافة / بنين وبنات / صباحي ومسائي / للعام الدراسي ٢٠٢٥_٢٠٢٦".ودعت الوزارة، إلى "مراجعة ادارات المعاهد التي تم التقديم لها للاطلاع على أسماء المقبولين وتعليمات استكمال إجراءات التسجيل".