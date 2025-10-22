الرافدين يطلق الدفعة الثانية والثلاثين من مبادرة الريادة والتميز

وقال المصرف في بيان، ورد لـ ، إن " أطلق الدفعة الثانية والثلاثين من مبادرة الريادة والتميز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمبلغ إجمالي قدره (1.000.000.000) مليار دينار عراقي وبعدد 79 قيداً".وأضاف، ان "هذه الدفعة تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تمويل روّاد الأعمال والشباب ضمن "، لافتاً إلى، أن "عدد القيود الممولة بلغت 3459 قيداً والقيمة الكلية للمبالغ الممنوحة لغاية الآن بلغت (45.941.000.000 ) مليار دينار عراقي، مما يعكس التزام المصرف بدعم المشاريع الريادية المساهمة في بناء ".