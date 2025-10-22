الداخلية تعلن استشهاد منتسب بشرطة الطاقة وإصابة 3 آخرين بحريق في عكركوف

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "بمزيدٍ من الحزن والأسى، تنعى الوزارة أحد منسوبيها الأبطال من الفوج الثالث – في مديرية شرطة الطاقة، الذي ارتقى شهيدًا أثناء أداء الواجب نتيجة حادث حريق اندلع في صمام أنبوب غاز عكركوف ناتج عن خلل فني ضمن مسؤولية السرية الرابعة – الفوج الرابع شرطة الطاقة".وأضافت ان "الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة منتسبين آخرين بحروق، اثنان منهم إصابتهم بسيطة، إضافةً إلى احتراق عدد من العجلات العسكرية والمدنية".واعربت الوزارة عن "بالغ تعازيها وخالص مواساتها لذوي الشهيد البطل، سائلةً المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ أبناءها الأبطال من كل سوءٍ وهم يؤدّون واجبهم الوطني بإخلاص".