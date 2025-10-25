الثقافة النيابية ترد على جودي: اهان أعضاء اللجنة ولن نسحب بياننا

وقال رئيس اللجنة فاروق حنا عتو في بيان ورد لـ ، ان "تصريحات التي أهان فيها أعضاء اللجنة، وتكرار عباراته بأن "اللجنة لا يوجد فيها مثقفون ويجب إدخال الأعضاء في دورات مجانية بالنقابة ليتعلموا"، تمثل تجاوزاً غير مقبول".وأضاف "نؤكد على ما يلي:1-اللجنة لم تسحب بيانها السابق وهي ملتزمة بمضامينه، وتمتلك كافة الوثائق الداعمة له.2-سحب البيان من الموقع الرسمي للمجلس تم بأمر من دون أي مشاورة مع اللجنة، مما يعد تجاوزاً لمبدأ الشفافية ومخالفة للأصول البرلمانية.3-إن إهانة أعضاء اللجنة لم تتوقف عند تصريحات جبار جودي، بل تكررت بسحب البيان من قبل رئيس المجلس.4-اللجنة متمسكة ببيانها السابق وستواصل الدفاع عن حقوق أعضائها ومكانة اللجنة.