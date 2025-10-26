2 مليون طلب والمساحات لا تكفي.. بغداد "تجرد" أراضيها المتبقية لتوزيعها على المستحقين

وقال النائب الإداري لمحافظ علي إن "ملف تخصيص قطع الأراضي السكنية يُعد من الملفات المهمة لدى المحافظة، نظراً لكثرة الطلبات المقدمة من قبل الفئات المستحقة، تقابلها محدودية المواقع المتاحة، وهو ما يمثل التحدي الأكبر أمام إتمام عملية التخصيص".وأضاف أن "المحافظة عقدت اجتماعاً مشتركاً مع نقابة المعلمين لبحث آلية توزيع الأراضي المخصصة للملاكات التربوية في مناطق النهروان والرضوانية الغربية والحسينية"، مبيناً أنه "تمت مفاتحة الجهات ذات العلاقة لاستكمال الموافقات الأصولية اللازمة، تمهيداً لتمكين النقابة من الشروع بعملية التوزيع".وأشار إلى أن "المحافظة تعمل حالياً على جرد الأراضي الصالحة والمواقع الملائمة لتخصيصها للفئات المشمولة"، مبيناً أن "عدد طلبات الحصول على الأراضي لدى المحافظة تجاوز المليوني طلب، لاسيما من فئتي الشهداء والسجناء السياسيين"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأكد الغراوي أن "لجنة مشتركة تم تشكيلها بالتنسيق مع لوضع الضوابط الخاصة بشمول المستحقين، موضحاً أن اللجنة لم تنه أعمالها بعد، إلا أنها قطعت شوطاً مهماً في تحديد المعايير التي ستعتمد في عملية التوزيع المقبلة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية".وأوضح ان "عددا من في العاصمة تقوم بإعادة فرز أراضيها المتاحة بهدف توفير أكبر عدد ممكن من القطع القابلة للتوزيع"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الهادفة إلى توفير بيئة سكنية ملائمة وتعزيز التنمية العمرانية في أطراف العاصمة، من خلال إنشاء مجمعات سكنية أو توفير أراضٍ مخدومة تسهم في معالجة أزمة السكن وتلبية احتياجات المواطنين في هذا المجال".