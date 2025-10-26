الصفحة الرئيسية
سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل بالقنيطرة وتطلق قنابل مضيئة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545000-638970604814785075.jpg
2 مليون طلب والمساحات لا تكفي.. بغداد "تجرد" أراضيها المتبقية لتوزيعها على المستحقين
محليات
2025-10-26 | 03:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
20 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
كشفت
محافظة بغداد
، اليوم الاحد، عن قيام المحافظة وبلدياتها بجرد الأراضي المتوفرة في
بغداد
لغرض توزيعها على الفئات المشمولة والذين بلغ عدد طلباتهم مليوني طلب حتى الان.
وقال النائب الإداري لمحافظ
بغداد
علي
الغراوي
إن "ملف تخصيص قطع الأراضي السكنية يُعد من الملفات المهمة لدى المحافظة، نظراً لكثرة الطلبات المقدمة من قبل الفئات المستحقة، تقابلها محدودية المواقع المتاحة، وهو ما يمثل التحدي الأكبر أمام إتمام عملية التخصيص".
وأضاف أن "المحافظة عقدت اجتماعاً مشتركاً مع نقابة المعلمين لبحث آلية توزيع الأراضي المخصصة للملاكات التربوية في مناطق النهروان والرضوانية الغربية والحسينية"، مبيناً أنه "تمت مفاتحة الجهات ذات العلاقة لاستكمال الموافقات الأصولية اللازمة، تمهيداً لتمكين النقابة من الشروع بعملية التوزيع".
وأشار إلى أن "المحافظة تعمل حالياً على جرد الأراضي الصالحة والمواقع الملائمة لتخصيصها للفئات المشمولة"، مبيناً أن "عدد طلبات الحصول على الأراضي لدى المحافظة تجاوز المليوني طلب، لاسيما من فئتي الشهداء والسجناء السياسيين"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأكد الغراوي أن "لجنة مشتركة تم تشكيلها بالتنسيق مع
مجلس الوزراء
لوضع الضوابط الخاصة بشمول المستحقين، موضحاً أن اللجنة لم تنه أعمالها بعد، إلا أنها قطعت شوطاً مهماً في تحديد المعايير التي ستعتمد في عملية التوزيع المقبلة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية".
وأوضح ان "عددا من
الدوائر البلدية
في العاصمة تقوم بإعادة فرز أراضيها المتاحة بهدف توفير أكبر عدد ممكن من القطع القابلة للتوزيع"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوات تأتي ضمن خطة
محافظة بغداد
الهادفة إلى توفير بيئة سكنية ملائمة وتعزيز التنمية العمرانية في أطراف العاصمة، من خلال إنشاء مجمعات سكنية أو توفير أراضٍ مخدومة تسهم في معالجة أزمة السكن وتلبية احتياجات المواطنين في هذا المجال".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
