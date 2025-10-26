مالية كردستان تعلن تمويل الحكومة الاتحادية لرواتب شهر آب الماضي

وذكرت الوزارة في بيان، إنه "تم إيداع تمويل رواتب شهر في حساب "، مضيفة، "تم إيداع مبلغ 945 مليار و817 مليون دينار، لتمويل رواتب موظفي لشهر آب/أغسطس".وكان مستشار رئيس حكومة إقليم للشؤون المالية حملان، طالب الخميس الماضي، في بصرف جميع رواتب الإقليم، وذلك بعد تنفيذ جميع الإلتزامات النفطية.