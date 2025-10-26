السامرائي يزور الحويجة ويؤكد أهمية دور العشائر في دعم الاستقرار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 6 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545062-638970948313661749.jpg
السامرائي يزور الحويجة ويؤكد أهمية دور العشائر في دعم الاستقرار
محليات
2025-10-26 | 12:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
52 شوهد
أكد رئيس تحالف العزم
مثنى السامرائي
، الأحد، أهمية دور العشائر في دعم الاستقرار وتعزيز التلاحم الوطني.
وقال اعلام التحالف في بيان، "ضمن جولته في
محافظة كركوك
وحرصاً على التواصل مع أبناء العشائر والوجهاء، زار رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى السّامرائي برفقة عدد من قيادات التحالف مضيف الشيخ إبراهيم الحميد، أحد شيوخ ووجهاء عشيرة الدناديش في قرية
هور
السفن التابعة لقضاء
الحويجة
، بحضور جمع من شيوخ ووجهاء القرية".
وأضاف البيان "جرى خلال اللقاء التباحث حول أوضاع الحويجة واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية دور العشائر في دعم الاستقرار وتعزيز التلاحم الوطني".
وأكد الحضور وفق البيان "دعمهم للحملة الانتخابية لتحالف العزم وثقتهم ببرنامجه وقيادته وقدرته على تمثيل تطلعات أبناء
كركوك
وخدمة قضاياهم في المرحلة المقبلة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السامرائي يؤكد من الحويجة أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين
14:30 | 2025-10-26
السامرائي يؤكد لسفير تركيا أهمية دعم استقرار العراق
09:15 | 2025-08-07
الأعرجي يلتقي أمير قبيلة ربيعة ويؤكد أهمية دور العشائر في حفظ الأمن والسلم المجتمعي
06:06 | 2025-07-31
السّامرائي يزور سامراء ويؤكد أهمية استمرار المشاريع الخدمية التي تنهض بواقع المدينة
07:17 | 2025-10-19
السامرائي
الحويجة
مثنى السامرائي
محافظة كركوك
كركوك
عزيز
راهي
قبلة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
سياسة
33.06%
01:57 | 2025-10-25
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
01:57 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
محليات
25.44%
10:39 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
10:39 | 2025-10-25
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
محليات
20.8%
01:35 | 2025-10-25
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
01:35 | 2025-10-25
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
دوليات
20.7%
11:49 | 2025-10-26
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
11:49 | 2025-10-26
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الأكثر مشاهدة
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
اخترنا لك
السامرائي يبحث أوضاع قضاء الحويجة واحتياجاته
17:12 | 2025-10-26
مصرع باكستاني الجنسية بحادث شرقي بغداد
16:32 | 2025-10-26
السامرائي: كركوك كانت وما زالت عنواناً للتنوع والوحدة الوطنية
15:23 | 2025-10-26
السامرائي يؤكد من الحويجة أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين
14:30 | 2025-10-26
تحرك حكومي عاجل بشان الغابات.. لجنة تحقيق في بابل
13:22 | 2025-10-26
العراق يعيد 19 الف شخص من مخيم الهول
12:41 | 2025-10-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.