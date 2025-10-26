السامرائي يزور الحويجة ويؤكد أهمية دور العشائر في دعم الاستقرار

​أكد رئيس تحالف العزم ، الأحد، أهمية دور العشائر في دعم الاستقرار وتعزيز التلاحم الوطني.

وقال اعلام التحالف في بيان، "ضمن جولته في وحرصاً على التواصل مع أبناء العشائر والوجهاء، زار رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى السّامرائي برفقة عدد من قيادات التحالف مضيف الشيخ إبراهيم الحميد، أحد شيوخ ووجهاء عشيرة الدناديش في قرية السفن التابعة لقضاء ، بحضور جمع من شيوخ ووجهاء القرية".

وأضاف البيان "جرى خلال اللقاء التباحث حول أوضاع الحويجة واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية دور العشائر في دعم الاستقرار وتعزيز التلاحم الوطني".

وأكد الحضور وفق البيان "دعمهم للحملة الانتخابية لتحالف العزم وثقتهم ببرنامجه وقيادته وقدرته على تمثيل تطلعات أبناء وخدمة قضاياهم في المرحلة المقبلة".