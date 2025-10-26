السامرائي: كركوك كانت وما زالت عنواناً للتنوع والوحدة الوطنية

أكد رئيس تحالف العزم ، الأحد، أن كانت وما زالت عنواناً للتنوّع والوحدة الوطنية، مشيرا الى أن المحافظة تمثل عراقاً مصغراً.

وقال اعلام التحالف في بيان، "ضمن جولته الانتخابية في دعماً لمرشحي تحالف العزم، زار المهندس مثنّى السّامرائي برفقة وفد رفيع من قيادات التحالف التجمع الانتخابي الذي أقامه الدكتور هاشم حسين علي في قرية تل علي التابعة لقضاء بمحافظة ".

وأضاف البيان "هي من أقدم القرى في المحافظة، وقد زارها الملك فيصل الأول في بدايات تأسيس ، وتُعدّ اليوم أكبر مركز انتخابي في كركوك، بحضور جمع واسع من شيوخ ووجهاء المنطقة وأبنائها".

ونقل البيان عن السّامرائي تأكيده خلال اللقاء أنّ "كركوك كانت وما زالت عنواناً للتنوّع والوحدة الوطنية"، مشدداً على أهمية دعم المرشحين الأكفاء الذين يمثلون تطلعات المواطنين في التنمية والخدمات".



ولفت الى أن "كركوك تمثل عراقاً مصغراً يجمع أطيافه كافة، وأن تحالف العزم ماضٍ في دعم أبنائها المخلصين ومشاريعهم التنموية والوطنية"، فيما عبّر الحاضرون عن تأييدهم الكبير للتحالف وبرنامجه وثقتهم بقدرته على تمثيلهم خير تمثيل في المرحلة المقبلة.