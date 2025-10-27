"بعض النشاطات مشبوهة".. حراك برلماني لملاحقة "6 الاف منظمة" بالعراق لا يعمل منها سوى 150!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أمين عام حزب الله: الحرب لم نصنعها نحن وجاهزون للدفاع
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545083-638971423770417894.jpg
"بعض النشاطات مشبوهة".. حراك برلماني لملاحقة "6 الاف منظمة" بالعراق لا يعمل منها سوى 150!
محليات
2025-10-27 | 02:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
323 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
كشفت
لجنة العمل
والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن عمليات حصر واحصاء وتقرير لمراقبة اعمال منظمات
المجتمع المدني
والمنظمات الدولية العاملة في
العراق
، مشيرة الى ان 6 الاف منظمة في العراق لا يعمل منها سوى 150 منظمة، كما ان هناك مؤشرات مشبوهة عن نشاطات غير مشروعة لبعض المنظمات.
وقال عضو اللجنة امير المعموري، ان "اللجنة ستصدر تقريراً موسعاً خلال الفترة المقبلة لتقييم أداء أكثر من 6 آلاف منظمة محلية ودولية تعمل في
العراق
"، مشيراً إلى أن "الهدف من التقرير هو دراسة مدى التزام هذه المنظمات بالمهام الموكلة إليها وفق القوانين الناظمة لعملها، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات، إضافة إلى تحليل طبيعة البرامج التي تقدمها على الأرض".
وأوضح أن اللجنة "رصدت بعض المؤشرات السلبية لدى عدد من المنظمات المحلية، تتعلق بآليات إدخال المواد وتوزيعها، أو استغلال بعض الملفات الحساسة لأغراض غير مشروعة"، مؤكداً "ضرورة تفعيل القوانين الناظمة لعمل المنظمات، وضمان ارتباطها مباشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتحديد بدائرة المنظمات التي تعدُّ الجهة الرقابية المباشرة على عملها".
وأضاف أن المساعدات والبرامج التي تقدمها المنظمات الدولية متنوعة بحسب طبيعة الأزمة وأولوياتها، فبعضها يركز على دعم النازحين، وأخرى على رعاية الأطفال والمعاقين، أو تقديم الخدمات التعليمية والمائية، ورغم ذلك، أشار إلى أن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بتحسين آليات التنسيق مع الجهات التنفيذية العراقية لتعزيز كفاءة هذه البرامج وضمان وصولها بشفافية، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار المعموري إلى أن عدد المنظمات الدولية في العراق محدود نسبياً، إذ بعضها ينهي برامج عمله ويغادر، بينما يستمر البعض الآخر في العمل ضمن مناطق محددة، ومن أبرزها وكالات
الأمم المتحدة
المتخصصة، والاتحاد الدولي للصليب الأحمر، والهلال الأحمر الدولي، فضلاً عن منظمات أخرى تابعة للمنظومة الأممية.
ويبين المعموري، ان "بحسب الإحصاءات الرسمية تتجاوز المنظمات المحلية ستة آلاف منظمة، لكن ليس جميعها فعالاً على الأرض، إذ لا يتجاوز عدد المنظمات المحلية الفاعلة نحو 150 منظمة فقط، وهي التي تنشط فعلياً في برامج خدمية وإنسانية متنوعة، مشدداً على أن إعادة تقييم شامل لهذه المنظمات أمر ضروري لضمان حصر العمل بالجهات الفاعلة والجادة، بما ينعكس إيجابياً على المواطنين ويعزز الثقة بدور هذه المؤسسات في المجتمع، بحسب الصحيفة الرسمية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
سيارة "مشبوهة" تتسبب بغلق مقتربات ساحة كهرمانة وسط بغداد
06:54 | 2025-09-10
ترامب يصنف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية محلية
02:39 | 2025-09-23
أزمة نقل "كبرى" في كربلاء: 5 ملايين زائر يريدون العودة وإمكانية الدولة 6 الاف فقط!
06:15 | 2025-08-15
أبرز 6 ميزات في "AirPods" مع وصول " iOS 26"
10:56 | 2025-08-13
العراق
منظمات المجتمع المدني
الاتحاد الدولي للصليب الأحمر
الهلال الأحمر الدولي
الشؤون الاجتماعية
المجتمع المدني
الأمانة العامة
الاتحاد الدولي
الأمم المتحدة
الاتحاد الدول
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
محليات
28.86%
10:39 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
10:39 | 2025-10-25
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
دوليات
27.07%
11:49 | 2025-10-26
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
11:49 | 2025-10-26
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
اقتصاد
22.42%
09:31 | 2025-10-26
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
09:31 | 2025-10-26
مخالفات وتجاوزات بمجمع "اليرموك ستي" السكني.. ومطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
محليات
21.65%
06:31 | 2025-10-25
مخالفات وتجاوزات بمجمع "اليرموك ستي" السكني.. ومطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
06:31 | 2025-10-25
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
اخترنا لك
التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية
05:03 | 2025-10-27
العدل تكسب دعوى قضائية في باريس بقيمة 49 مليون دولار لصالح العراق
04:31 | 2025-10-27
مرصد حقوقي: تصريحات السفير الروسي تمهيد لتجنيد عراقيين في حرب أوكرانيا
04:00 | 2025-10-27
قبل موعد الغرامة.. المرور توضح آلية وضع 3 لوحات لمركبات الحمل
02:59 | 2025-10-27
400 "كي في" والف ميغا واط.. السوداني يطلق خطا كهربائيا جديدا في ميسان
02:25 | 2025-10-27
"سحل في الشوارع".. الزيدي يحذر من امتدت الأيدي إلى الأمانات الضريبية مرة ثانية!
01:23 | 2025-10-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.