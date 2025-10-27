التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية

وذكر بيان للوزارة أن "قوائم الطلبة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة () تتضمن قبول (2867) طالبا في الأقسام والكليات المناظرة او القريبة لاختصاصهم الدقيق".وتابع، أنه "سيتم فتح التقديم مرة ثانية ضمن المقاعد الشاغرة للطلبة الذين لم يظهر لهم قبول والطلبة الذين لم يقدموا مسبقاً".