الحبس 6 أشهر لأربعة أشخاص في قضية شراء بطاقات انتخابية بالعراق

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الاعظمية، أصدرت حكما بالحبس لمدة ستة أشهر بحق أربعة مدانين عن جريمة شراء بطاقات انتخابية.وصدر الحكم بحقهم – بحسب البيان - وفقا لأحكام المادة 32/ ثانيا من لسنة 2020 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 131 منه.