ضبط 185 قطعة أثرية عراقية في بريطانيا

وقال البدراني، في كلمة له خلال الثامن الموسوم "دور مدينة الحضاري عبر العصور التاريخية"، والمنعقد تحت شعار (بغداد وألق دائم)، إن "ما تركه لنا الأجداد من حضارةٍ شامخة البنيان، نراه ماثلًا إلى يومنا هذا، ونحن نتغنّى بحضارتنا، ونعتز بما أنجزه أسلافنا، ولذلك لا نسمح للصوص بسرقة آثارنا أو الاعتداء عليها".وأضاف الوزير، أن "الملحق الثقافي في أبلغنا بضبط 185 قطعة أثرية أقر خبراء الآثار بأنها عراقية الأصل"، مؤكدا أنه "تمت استعادة عدد كبير من الآثار في هذه الحكومة والحكومات السابقة".وتقدم البدراني بالشكر إلى "كل من يسهم في حماية الآثار والتراث، ويعمل على منع العبث بها، وكل من يقدم فكرة أو بحثاً في أو أو بيت تراثي، أو يزور المواقع الأثرية ويبلغ هيئة الآثار عن أي تجاوز".