دفنوا تحت التمر.. انقاذ 4 عمال بعد انهيار مخزن للتمور في كربلاء (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "فرق الدفاع المدني نجحت في إنقاذ أربعة عمال جراء انهيار سقف ثاني محمل بالتمور في مخزن بمنطقة الحسينية التابعة لمحافظة ".وأضافت المديرية، أن "الفرق قامت بالاستجابة السريعة وتمكنت من إخراج العمال من تحت كميات هائلة من التمور، ليتم تأمين نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".