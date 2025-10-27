السوداني يزور منزل عائلة الشهيد العميد محمد العلياوي في ميسان: واجبنا رعاية ذوي الشهداء

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "استذكر تضحيات الشهيد وكل الشهداء الابطال، الذين روت دماؤهم الزكية ارض ، مؤكدا أن الشهداء هم النبراس والرموز التي تمثل قمة التضحية والفداء من أجل الوطن والكرامة، وأن ما ينعم به العراق اليوم من أمن واستقرار ومشاريع إعمار وبناء وتنمية هو بفضل وبركة دماء الشهداء".وشدد السوداني على أن "واجب الدولة ومؤسساتها بذل المزيد من الجهود لخدمة ورعاية ذوي الشهداء، وفاءً وتقديراً مستحقاً لتضحياتهم وبطولاتهم التي يفخر ويعتز بها جميع العراقيين".