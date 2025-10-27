السيطرة على حريق اندلع داخل "مول بغداد"

وقال المصدر لـ ، إن "حادث حريق وقع داخل مول بمنطقة وسط العاصمة"، مبيناً أن "الحادث عبارة عن بورد كهرباء اشتعل في الطابق الثالث".وأضاف، أنه "تمت السيطرة على الحريق دون تسجيل إصابات".