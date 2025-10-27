السوداني: ميسان ستكون مدينة صناعية - نفطية مهمة

وذكر بيان لمكتبه، أن "التقى بمحافظة ، مجموعة من شيوخ العشائر والوجهاء والنخب الأكاديمية والثقافية في مضيف عباس . وعبر عن اعتزازه بلقاء شيوخ العشائر ووجهاء ، وتشرفه بالتواجد في مدينته وسط اهله، حيث يرتبط بعلاقات طيبة مع عشائرها وابنائها، مشيداً بدور العشائر العراقية الاصيلة ومواقفها المهمة في تاريخ ، كما قدم شكره وتقديره لشيوخ العشائر على دعمهم لمؤسسات الدولة، واسنادهم لمنتسبي لفرض سيادة القانون ونبذ المظاهر المسيئة".وأكد أن محافظة ميسان قدمت الكثير من التضحيات، وهي تستحق من والحكومة المحلية كل الدعم، كما أكد على أهمية الانتخابات، ودور شيوخ العشائر والوجهاء والنخب في حث الجميع على المشاركة الواسعة فيها، وعدم الاستهانة بحق الانتخاب والاختيار.وأضاف: "عملنا على دفع عجلة الإعمار وتوفير الخدمات، للنهوض بواقع البنى التحتية في ميسان؛ خدمة لأبنائها. فميسان تمتلك مقومات الارتقاء الاقتصادي، ووفرنا كل ما يلزم من اجل تطوير القطاع النفطي"، منوهاً إلى "العمل على زيادة وتيرة مشاريع زيادة الإنتاج النفطي والطاقة التكريرية، بإنشاء مصفى ميسان الذي سنفتتحه قريباً بعد ان وضعنا حجر الأساس له قبل اشهر".وتابع: "سيتم انشاء مصانع للبتروكيمياويات والزيوت، ما يؤهل المحافظة لان تكون مدينة صناعية نفطية مهمة. مؤكداً أن افتتاح المزيد من المشاريع والمصانع في محافظة ميسان، سيوفر فرص العمل لابنائها، وتطور التنمية بمختلف القطاعات".وفيم يتعلق بأزمة المياه، قال السوداني: "مستمرون بالعمل لمواجهة مشكلة شح المياه وتأثيرها على الفلاحين، ووضعنا خططا ستراتيجية لمعالجتها، مع ضرورة الالتزام بترشيد الاستهلاك".ورأى، أن "الانتخابات استحقاق مهم في بناء الدولة ودعم العملية السياسية والنظام السياسي، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة. فالمواطن وعبر صناديق الاقتراع، هو من يقرر مصير البلد للاربع سنوات المقبلة".وأتم "تأتي الشركات من مختلف دول العالم للعمل بالعراق، وهناك اكثر من 100 مليار دولار كاستثمارات عربية واجنبية في البلد".