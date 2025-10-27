السجن (10) سنــوات لمعاون مديـر كاتب عدل

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جنايات - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ، على معاون مدير دائرة كاتب عدل سابقاً المدانة (غيداء اغا جان ناصر) عن جريمة اختلاس مبالغ استيفاء الرسوم والأمانات العائدة للدائرة التي كانت في عهدتها للأعوام (2019 – 2020 -2021)"، مُوضحةً أنَّ "عمليَّات المُطابقة بين سجلات الرسوم والأمانات الواردة للدائرة وبين ما تمَّ تسديده من قبل المواطنين أظهرت عدم التطابق وقيام المُدانة بالتلاعب في السجلات؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام".وأضافت ان "المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثل القانونيّ لدائرة كاتب العدل الذي طلب الشكوى والتعويض من المُتَّهمة، وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في ديالى، والمبرزات الجرميَّة المضبوطة، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالسجن لمُدَّة عشر سنوات غيابياً وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات".وتابعت إنَّ "قرار الحكم تضمَّن أمر قبضٍ بحقّ المُدانة، وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إلزامها برد المبلغ المُختلس وما ترتَّب عليه من منفعةٍ وربحٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (321) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض".