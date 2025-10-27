الاعمار تعلن تفاصيل مشروع نفق باب المراد

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "نفق باب المراد يُعدّ أحد المكونات الرئيسة لمشروع إنشاء الكريعات"، مشيراً إلى أن الوزارة "تعمل بالتنسيق مع في هذا المشروع".وأضاف، أن "المباشرة بالأعمال لن تتم قبل تأمين المسارات البديلة وتنسيق العمل مع الجهات المعنية، لاسيما ومحطة الوقود وبناية الاستخبارات الواقعة ضمن موقع المشروع"، مبيناً أن "توفير طرق بديلة آمنة يُعدّ من أولويات الوزارة في تنفيذ أي مشروع عمراني لضمان عدم تضرر المواطنين واستمرار الحركة المرورية بسلاسة".ولفت إلى إن الوزارة "أبلغت الشركات المنفذة بضرورة إعداد خطة مرور متكاملة قبل الشروع بالعمل، بما ينسجم مع متطلبات السلامة العامة وخطط الإعمار في ".