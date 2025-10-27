الصفحة الرئيسية
تحذير عربي لمجلس الأمن من "تصرفات إسرائيلية"
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الاعمار تعلن تفاصيل مشروع نفق باب المراد
محليات
2025-10-27 | 11:51
السومرية نيوز
– محلي
أكدت
وزارة الإعمار
والإسكان والبلديات، أن العمل في نفق باب المراد ضمن
ساحة محمد الجواد
بمدينة
الكاظمية
سيبدأ بعد استكمال الإجراءات الفنية وتأمين الطرق البديلة لضمان انسيابية حركة المرور.
وقال المتحدث باسم الوزارة
نبيل الصفار
في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، إن "نفق باب المراد يُعدّ أحد المكونات الرئيسة لمشروع إنشاء
جسر
الكريعات"، مشيراً إلى أن الوزارة "تعمل بالتنسيق مع
مديرية المرور العامة
في هذا المشروع".
وأضاف، أن "المباشرة بالأعمال لن تتم قبل تأمين المسارات البديلة وتنسيق العمل مع الجهات المعنية، لاسيما
مركز الشرطة
ومحطة الوقود وبناية الاستخبارات الواقعة ضمن موقع المشروع"، مبيناً أن "توفير طرق بديلة آمنة يُعدّ من أولويات الوزارة في تنفيذ أي مشروع عمراني لضمان عدم تضرر المواطنين واستمرار الحركة المرورية بسلاسة".
ولفت إلى إن الوزارة "أبلغت الشركات المنفذة بضرورة إعداد خطة مرور متكاملة قبل الشروع بالعمل، بما ينسجم مع متطلبات السلامة العامة وخطط الإعمار في
مدينة الكاظمية
".
