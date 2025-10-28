معرض للتمور في بغداد غداً

وقال الوكيل الإداري للوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "المعرض الذي ستستمر أعماله ثلاثة أيام، بمشاركة شركات عراقية وعربية وعالمية متخصصة بإنتاج وتعبئة وتسويق التمور، سيسهم بفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين المنتجين المحليين والمستثمرين الأجانب، بما يدعم تطوير صناعة التمور العراقية وتعزيز حضورها بالأسواق الإقليمية والعالمية".واضاف أن "قطاع التمور ما زال يواجه تحديات بمجالات والتغليف والتسويق الخارجي"، مؤكدا أن " حقق قفزة نوعية بتصدير منتجات التمور خلال العام 2024، وتجاوزت كمياتها الـ 600 ألف طن، ووصلت إلى عدد من دول العالم، بينها الهند والصين وتركيا إضافة إلى دول خليجية، بينما دخلت التمور العراقية المعبأة والمصنّعة محليا إلى أسواق وتركيا، بفضل جودة منتجاتها وتنوع أصنافها والتغليف عالي المستوى".وأوضح أن " والتمور في دائرة البستنة، يواصل برامجه لتوسيع زراعة النخيل ونشر الأصناف العراقية النادرة، باعتماد الفسائل النسيجية وبيعها للمزارعين بأسعار مدعومة، إلى جانب حملات وقايتها من الآفات الزراعية المنفذة مجانًا بجميع المحافظات".