حملة كبرى في بغداد تطال 15 ساحة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان " اوعز بتنفيذ حملة واسعة لتدقيق ومتابعة الساحات ورصد المخالفات التي تمثل تجاوزاً على الممتلكات العامة والخاصة، وذلك من خلال "لجنة متابعة الكراجات" في قيادتنا بأسناد والقطعات الماسكة، تم خلالها غلق 15 ساحة "گراج" مخالف للشروط والضوابط المعمول بها والقاء القبض على عدد من المخالفين لإستغلالهم الطرق الرئيسية والارصفة بإستخدامها لوقوف العجلات واستحصال المبالغ المالية من المواطنين بطرق غير شرعية ومخالفة للقانون، تأتي هذه الاجراءات حرصاً منّا على أمن وسلامة المواطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".ودعت القيادة "المواطنين للتعاون والاخبار الفوري عن الحالات والظواهر السلبية وذلك في الاتصال بالرقم المجاني (911)".