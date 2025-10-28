"سرب الأسئلة ووبخه الكاظمي".. وثيقة توضح فساد وزير التربية السابق

وجاء في الوثيقة ان " السابق وبخ وزير التربية السابق بعد ثبوت تسريب أسئلة الصف الثالث المتوسط لسنة 2021-2022".كما قام "بسحب يد كل من رئيس وأعضاء للامتحانات قاسم العكيلي مدير عام تربية الثانية".