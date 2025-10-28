حملة “بُناة العزم” تُحدث نقلة خدمية في جزيرة بغداد بإشراف مثنى السامرائي

ونجحت الحملة في الوصول إلى مناطق كميرة والفحامة، عبر أعمال تعبيد الطرق وتحسين الواقع البلدي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الحركة اليومية للسكان ومستوى الخدمات المقدمة لهم.وتأتي هذه الجهود ضمن مشروع الإصلاح الخدمي الذي يتبناه التحالف في مركز العاصمة وأطرافها، بهدف معالجة الإهمال الخدمي وتحسين البنى التحتية في المناطق التي عانت طويلاً من نقص الخدمات.ويرى مواطنون أن هذه الخطوات تعزز الثقة بالدور الذي يمكن أن تلعبه القوى السياسية في خدمة المواطنين، بعيداً عن الشعارات الانتخابية فقط.