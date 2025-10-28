مصرع جندي بحادث دهس غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بمصرع جندي بحادث دهس غربي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "جنديا لقي مصرعه نتيجة تعرضه الى حادث دهس اثناء التحاقه الى مقر عمله ضمن منطقة عرب طاحوس في قضاء ابي غريب".

وأضاف المصدر أنه "تم القبض على سائق العجلة".