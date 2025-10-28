وزير التربية: الوزارة كانت أشبه بـ”ثكنة عسكرية”… اسئلة الامتحانات كانت تسرب في الشوارع

أكد في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية ، وجود “شكوك بفساد” في عقد ، مبيناً أن الوزارة ماضية في التدقيق والمراجعة القانونية. كما أعلن عدم تجديد عقد شركة “كارنيت” الخاصة بطباعة كتاب اللغة في .وتطرّق الوزير إلى ملف الامتحانات العامة، موضحاً أن عام 2021 شهد تسريباً لأسئلة الامتحانات وصلت حد تداولها في الشوارع، وقال إن وزارته تعمل على حماية العملية الامتحانية من أي محاولات عبث أو خرق.وفي الجانب السياسي، لفت الجبوري إلى أنه قدّم دعاوى قضائية ضد كتلة “تقدم” على خلفية ما وصفه بـ “استهداف سياسي”، مضيفاً أن القضاء سيكون في جميع النزاعات. كما أشار إلى تعرض مرشحي تحالف “التفوق” في لـ “ضغوط ومغريات” بهدف ثنيهم عن الاستمرار ضمن التحالف، إضافة إلى رفع دعوى ضد السابق بسبب خطاب وصفه الوزير بأنه هاجم التحالف بشكل غير قانوني.الوزير تناول أيضاً انتشار الأمية في البلاد، معيداً السبب إلى فترة سيطرة تنظيم وما خلفه من انقطاع تعليمي واسع، مؤكداً أن الوزارة أقرت “الدور الثالث” للامتحانات تجنباً للاكتظاظ في المدارس واستيعاب أعداد الطلبة المتأخرين.وفي ما يتعلق بمحافظة صلاح الدين، كشف الجبوري عن وجود “ألف مشروع متلكئ” منذ عام 2010، معتبراً أن “التفرد بالسلطة” كان سبباً جوهرياً في الصراع داخل المحافظة. وأكد أن قضاء ما يزال “منكوباً” رغم امتلاكه أكبر مصفى نفطي في .