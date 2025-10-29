موسم الامراض.. فيروسات تغزو المدارس العراقية والأطباء يوجهون نصائح

ورصدت ، العديد من الشكاوى والتبليغات بوجود انتشار ملحوظ للامراض في صفوف التلاميذ بالمدارس ورياض الأطفال، فيما وجه المختصون نصائح بضرورة الإبقاء على الطفل المريض في المنزل وعدم ارساله الى المدرسة منعا لانتشار العدوى.بعض الصفحات تحدثت عن رصد انتشار مرض يتمثل بظهور حبوب وبثور على اقدام ويد وفم الأطفال، وبالفعل كشفت وحدة تعزيز في قطاع النهروان عن تنظيم حملة حول ما وصفته بـ"فيروس الفم واليد والقدم" لتوعية مجموعة من الطلبة والمواطنين فيما وصفت المرض بانه عدوى فيروسية شائعة ومعدية تصيب الأطفال، خاصةً تحت سن الخامسة، وتظهر على شكل بثور في الفم وطفح جلدي على اليدين والقدمين ولايوجد علاج محدد للمرض، ويحتاج العلاج إلى تخفيف الأعراض مثل الحمى وتقرحات الفم عن طريق استخدام الأدوية المسكنة لتقليل الحمى وشرب السوائل لمنع الجفاف.وأوضحت ان الوقاية منه عن طريق ممارسات النظافة الجيدة، نظافة الاسطح والالعاب خاصةً في الأماكن المزدحمة المدارس ودور الحضانة، غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب ملامسة الأطفال المصابين، وابقاء الطفل المصاب في المنزل وعدم ارساله الى المدرسة والحضانة لحين الشفاء التام لتجنب نقل العدوى للأخرين للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال جميعاً.من جانب اخر، كشف احد الأطباء المختصين ان في هذه الفترة تنتشر الفيروسات الموسمية بين الأطفال خصوصاً طلاب الروضات والمدارس، بسبب الاختلاط اليومي وضعف المناعة عند الأطفال بسبب الاعتماد على اكل الحلويات بشكل يومي .وتشمل الاعراض حرارة عالية، رشح وسعال واحتقان بالبلعوم، خمول ونقص شهية، ألم بالعضلات والمفاصل، كما ان أهم الفيروسات المنتشرة هذه الأيام هي فيروس الإنفلونزا الموسمية، ويسبب ارتفاع الحرارة، تعب، سعال وألم بالعضلات، فضلا عن فيروس RSV (الفيروس التنفسي المخلوي) وغالبا يصيب الأطفال الصغار، ويسبب سعال قوي وصعوبة بالتنفس أحياناً، بالإضافة الى فيروس الأدينو ويسبب رشح، التهاب بالبلعوم، وأحياناً إسهال، و فيروس البارا إنفلونزا ويسبب سعال يشبه “الخناق” وصوت خشن بالحلق، وفيروس لا يزال موجودا أيضا وأعراضه تشبه الإنفلونزا بشدة اكثر.ونصح الأطباء الأهالي بأن يبقى الطفل مرتاحا في المنزل في أول ثلاث ايام ولا يذهب الى المدرسة، لكي لا ينقل العدوى، مع تقديم السوائل الدافئة والماء الكافي وعصير الليمون المحلى بالعسل، واستخدام خافض الحرارة وبعض الأدوية بعد استشارة الطبيب، والحفاظ على نظافة الأيدي والكمامات بالأماكن المزدحمة، وغالبا ما تستمر الاعراض لمدة 5 أيام.