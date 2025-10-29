موسم الامراض.. فيروسات تغزو المدارس العراقية والأطباء يوجهون نصائح

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"وول ستريت": صاروخ قد يمنح موسكو ميزة بمفاوضات مع واشنطن
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545302-638973177851969585.jpg
موسم الامراض.. فيروسات تغزو المدارس العراقية والأطباء يوجهون نصائح
محليات
2025-10-29 | 02:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,063 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
يشكو أهالي العديد من التلاميذ في الدراسة الابتدائية من انتشار امراض الانفلونزا بشكل كبير بين الطلاب، فضلا عن امراض فايروسية أخرى تظهر وجود بثور وحبوب على الاقدام واليد والفم، فيما أكد أطباء ومختصون انتشار عدة فيروسات موسمية بالفعل، لكنها تحتاج الى فترة انتهاء الحضانة ليعود كل شيء على ما يرام، وسط توصيات بمنع الطلاب المرضى من الدوام في المدارس والروضات لمنع انتشار العدوى لبقية زملائهم.
ورصدت
السومرية نيوز
، العديد من الشكاوى والتبليغات بوجود انتشار ملحوظ للامراض في صفوف التلاميذ بالمدارس ورياض الأطفال، فيما وجه المختصون نصائح بضرورة الإبقاء على الطفل المريض في المنزل وعدم ارساله الى المدرسة منعا لانتشار العدوى.
بعض الصفحات تحدثت عن رصد انتشار مرض يتمثل بظهور حبوب وبثور على اقدام ويد وفم الأطفال، وبالفعل كشفت وحدة تعزيز
الصحة
في قطاع النهروان عن تنظيم حملة حول ما وصفته بـ"فيروس الفم واليد والقدم" لتوعية مجموعة من الطلبة والمواطنين فيما وصفت المرض بانه عدوى فيروسية شائعة ومعدية تصيب الأطفال، خاصةً تحت سن الخامسة، وتظهر على شكل بثور في الفم وطفح جلدي على اليدين والقدمين ولايوجد علاج محدد للمرض، ويحتاج العلاج إلى تخفيف الأعراض مثل الحمى وتقرحات الفم عن طريق استخدام الأدوية المسكنة لتقليل الحمى وشرب السوائل لمنع الجفاف.
وأوضحت ان الوقاية منه عن طريق ممارسات النظافة الجيدة، نظافة الاسطح والالعاب خاصةً في الأماكن المزدحمة المدارس ودور الحضانة، غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب ملامسة الأطفال المصابين، وابقاء الطفل المصاب في المنزل وعدم ارساله الى المدرسة والحضانة لحين الشفاء التام لتجنب نقل العدوى للأخرين للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال جميعاً.
من جانب اخر، كشف احد الأطباء المختصين ان في هذه الفترة تنتشر الفيروسات الموسمية بين الأطفال خصوصاً طلاب الروضات والمدارس، بسبب الاختلاط اليومي وضعف المناعة عند الأطفال بسبب الاعتماد على اكل الحلويات بشكل يومي .
وتشمل الاعراض حرارة عالية، رشح وسعال واحتقان بالبلعوم، خمول ونقص شهية، ألم بالعضلات والمفاصل، كما ان أهم الفيروسات المنتشرة هذه الأيام هي فيروس الإنفلونزا الموسمية، ويسبب ارتفاع الحرارة، تعب، سعال وألم بالعضلات، فضلا عن فيروس RSV (الفيروس التنفسي المخلوي) وغالبا يصيب الأطفال الصغار، ويسبب سعال قوي وصعوبة بالتنفس أحياناً، بالإضافة الى فيروس الأدينو ويسبب رشح، التهاب بالبلعوم، وأحياناً إسهال، و فيروس البارا إنفلونزا ويسبب سعال يشبه “الخناق” وصوت خشن بالحلق، وفيروس
كورونا
لا يزال موجودا أيضا وأعراضه تشبه الإنفلونزا بشدة اكثر.
ونصح الأطباء الأهالي بأن يبقى الطفل مرتاحا في المنزل في أول ثلاث ايام ولا يذهب الى المدرسة، لكي لا ينقل العدوى، مع تقديم السوائل الدافئة والماء الكافي وعصير الليمون المحلى بالعسل، واستخدام خافض الحرارة وبعض الأدوية بعد استشارة الطبيب، والحفاظ على نظافة الأيدي والكمامات بالأماكن المزدحمة، وغالبا ما تستمر الاعراض لمدة 5 أيام.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
أمين بغداد يوجه بإكمال الاستعدادات للتعامل مع موسم الأمطار
11:09 | 2025-08-28
التربية توجه المدارس بمتابعة "الحالة النفسية" للتلاميذ
02:21 | 2025-09-24
موسم اعتدال عراقي و6 محافظات تسجل الحرارة الثلاثينية
02:21 | 2025-09-09
نصائح للعراقيين خلال هذه الأيام
13:30 | 2025-08-03
طقس العراق
الانواء الجوية
السومرية نيوز
فيروس كورونا
سومرية نيوز
السومرية
العراق
كورونا
التنف
الصحة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
زواج رانيا يوسف الرابع... هذا فارق العمر بينها وبين أحمد جمال!
منوعات
30.7%
05:37 | 2025-10-27
زواج رانيا يوسف الرابع... هذا فارق العمر بينها وبين أحمد جمال!
05:37 | 2025-10-27
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
اقتصاد
28.56%
09:35 | 2025-10-27
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
09:35 | 2025-10-27
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
21.68%
09:50 | 2025-10-28
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
09:50 | 2025-10-28
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
رياضة
19.06%
10:21 | 2025-10-27
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
10:21 | 2025-10-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
اخترنا لك
السوداني يؤكد أهمية طريق منفذ الجميمة في تسهيل حركة الحجاج والتجارة
04:55 | 2025-10-29
العدل تفتح مديرية تنفيذ المعقل في محافظة البصرة
04:48 | 2025-10-29
التعليم تطلق منصة التسجيل إلى قطع الأراضي السكنية (رابط)
04:37 | 2025-10-29
كركوك تعتمد خطة زراعية شتوية بـ400 ألف دونم فقط بسبب شح المياه
04:02 | 2025-10-29
السوداني يطلق العمل التنفيذي لمشروع تأهيل طريق السماوة- السلمان- منفذ الجميمة الحدودي
03:59 | 2025-10-29
خطة حكومية لانشاء مدن صناعية جديدة في 5 محافظات
03:32 | 2025-10-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.