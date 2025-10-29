أمانة بغداد: تحويل متنزه الزوراء الى مجمعات سكنية غير صحيح

– محليات



نفت أمانة ، اليوم الأربعاء، تحويل وسط العاصمة الى مجمعات سكنية.

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ ، "ننفي بشكل قاطع ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول نقل أو تحويل موقعه الحالي إلى مجمعات سكنية".

وأوضحت أمانة العاصمة، أن "هذه الأخبار والمعلومات المضللة يتم إثارتها بشكل مستمر وإعادة نشرها بهدف التضليل وتشويه صورة أمانة ، واستهداف كوادرها التي تعمل بتفان وإخلاص لتطوير العاصمة وتلبية متطلبات ساكنيها".



وتابعت الأمانة، أن "أمانة بغداد تؤكد على التزامها بالحفاظ على متنزه كمساحة خضراء عامة، وتدعو المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية لتلقي الأخبار الصحيحة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي لا أساس لها من ".



وتداولت منصات ومواقع إخبارية تقارير تحدثت عن نية تحويل متنزه الزوراء في بغداد الى مجمعات سكنية.