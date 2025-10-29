التعليم تطلق منصة التسجيل إلى قطع الأراضي السكنية (رابط)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "استكمالا للقرار الهام بتخصيص قطع أراض سكنية لمنتسبي والبحث العلمي وجامعاتها في ، تعلن إطلاق منصة التسجيل (https://ldc.mohesr.gov.iq/user) التي تستمر إلى الأربعاء الموافق 2025/11/5".وأضافت الوزارة، "وبهذا الصدد تدعو الوزارة الى إنشاء حساب في المنصة الرقمية عن طريق البريد الإلكتروني وملء البيانات ومراعاة دقة المعلومات ذات الصلة بالحالة الوظيفية".