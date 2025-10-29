السوداني يؤكد أهمية طريق منفذ الجميمة في تسهيل حركة الحجاج والتجارة

وأطلق العمل التنفيذي لمشروع تأهيل طريق (المملحة)- قضاء السلمان- منفذ الجميمة- الحدود ضمن بطول 219 كم ذهاباً وإيابا.وأكد السوداني في بيان نشره مكتبه الإعلامي، أن "الطريق يعد أحد أهم المشاريع بالمحافظة، ويمثل شرياناً اقتصادياً مهماً للمثنى وبقية المحافظات مع الجارة السعودية، حيث سيعمل على زيادة وتسهيل حركة المسافرين والحجاج والمعتمرين، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن كونه إضافة مهمة لشبكة الطرق على المستوى المحلي والإقليمي، ويؤسس لشراكة وتبادل تجاري أوسع، ما سينعكس إيجاباً على الواقع التنموي للمحافظة".وأوضح السوداني، أن "هذا الطريق يخترق بادية السماوة ما يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، ولاسيما في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين"، مشيراً الى "ما تتميز به من وفرة للموارد الطبيعية وحركة التنمية المتصاعدة، وأكد دور في متابعة مراحل إنجاز المشروع، ووضع حلول للتعارضات التي قد تواجه التنفيذ".وبين رئيس ان "الحكومة توجهت لكل المحافظات انطلاقاً من رؤية ومنهجية عمل تهدف الى النهوض بواقع خدمات البنى التحتية، عبر تسخير باتجاه دفع التنمية، وفق خصوصية موارد كل محافظة والفرص المتوفرة فيها".يذكر أن المشروع سينفذ بإشراف من والإسكان ووفق المواصفات المعدة من قبل المختصين، وبطول 219 كم بممرين ذهاباً وإياباً، مع 6 محطات للوقوف على جانبي الطريق، بحسب البيان.