17 كيلوغراماً سنوياً.. متوسط حاجة المواطن العراقي من اللحوم الحمراء

وقال مدير عام الدائرة إن خطة الوزارة في ما يتعلق بالاستيراد تعتمد على تحديد احتياجات الفرد من اللحوم الحمراء، إذ أظهرت الدراسات التي أعدها بالتعاون مع أن حاجة المواطن السنوية تبلغ نحو 17 كيلوغراماً، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأوضح أن شحَّ المياه وتراجع المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية انعكسا سلباً على حجم مشاريع تسمين العجول خلال الأعوام الماضية، غير أن الوزارة تعمل حالياً على معالجة هذه التحديات عبر إنشاء مشاريع متكاملة في مدينة الزراعية.وبين رزوقي أن المشاريع الجديدة تتضمن تربية نحو 50 ألف عجل وتسمين 50 ألف بقرة خلال العامين المقبلين، ما سيؤدي إلى رفد السوق المحلية بكميات كبيرة من اللحوم الحمراء خلال الأعوام القادمة، ويسهم في تعزيز استقرار الأسعار التي شهدت ثباتاً ملحوظاً خلال المدة الماضية.وأشار إلى أن الاستيرادات الحالية من اللحوم الحية تقتصر على دول مثل وكولومبيا وجورجيا، وهي تمثل مكملات للمنتج المحلي وليست بديلاً عنه، مؤكداً في الوقت نفسه أن الوزارة تشجع المربين على إقامة مشاريع لتربية الأغنام والعجول من خلال تخصيص الأراضي المناسبة لهم دون فرض شروط معقدة.وأضاف أن من يمتلك 10 دونمات أو أكثر يمكنه تنفيذ مشروع لتربية الأغنام أو تسمين العجول، إلا أن ضعف الإقبال من المربين يعود إلى ارتفاع كلفة الأعلاف المركزة وصعوبة الحصول عليها، فضلاً عن التحديات التي يفرضها موضوع شحِّ المياه، الأمر الذي يستدعي التوسع في استخدام للري لدعم قطاع الثروة الحيوانية.ولفت رزوقي إلى أن العام الماضي شهد استيراد نحو 400 ألف رأس من الأغنام والماعز والعجول، بينما انخفض العدد هذا العام إلى 51 ألفاً و764 رأس عجل فقط، أي ما يعادل أقل من ربع الكمية السابقة، ما يعدُّ مؤشراً إيجابياً يعكس تحسُّن واقع الإنتاج المحلي ووفرة الثروة الحيوانية في البلاد.