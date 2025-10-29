السوداني: مستودع السمارة سيوفر المشتقات النفطية للمحافظة

وذكر لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " معالجة موضوع المشاريع المتلكئة كان وما زال يمثل أولوية للحكومة من أجل تجاوز تداعياتها السلبية على مجمل الأوضاع وخصوصا ذات الابعاد الخدمية والتنموية والاقتصادية".وتابع: ان "إنجاز هذا المشروع يضع في وضع جيد من حيث توفير المشتقات النفطية بشكل آمن"، لافتا الى ان "المشروع سيوفر انسيابية وسهولة واستمرارية العمل في مصفى الذي ينتج (30) ألف برميل باليوم وسيكون له دور كبير في نقل وتوزيع المنتجات النفطية".وأضاف، ان "الحكومة مهتمة بعملية تطوير الإنتاج والتكرير والمصافي وإنشاء البنى التحتية المتعلقة بانابيب شبكة النقل والخزانات والمستودعات والتي أنجز الكثير من مشاريعها في مختلف المحافظات والبقية قيد الإنجاز"، مشيرا الى ان " الواقع النفطي في يؤهلها الى استحداث شركة مستقلة ترعى كافة الفعاليات النفطية فيها".وأردف ، بحسب البيان: " ان المشروع سيعمل على إضافة طاقة تصفية لمصفى السماوة بحدود (70) ألف برميل باليوم هي ضمن خطة الحكومة لرفع الطاقة التكريرية للمصافي في عموم المحافظات".