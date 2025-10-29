شركة امواج الدولية: سنعمل على تطوير الخدمات بمطار بغداد والارتقاء بمستوى السلامة

وأكدت الشركة، اعتزازها وفخرها بالمشاركة في المشروع، مشيرة إلى أنها ستعمل على تطوير الخدمات بالمطار والارتقاء بمستوى سلامة وأمن الطيران بما يتوافق مع المعايير الدولية.وأقر مؤخراً مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل ، وأعلن اختيار ائتلاف الشركة الأمريكية لإدارة المطارات (CAAP) بالشراكة مع شركة أمواج الدولية لتنفيذ المشروع.ويُعد هذا العقد الاستثماري من أفضل العقود منذ عام 2006 من حيث العائد المالي للخزينة المركزية والشفافية في عملية الإحالة.