هل المعلومات المتداولة عن "نزلاء سبايكر" صحيحة؟.. إدارة سجن الناصرية تجيب

وقال بنية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الوثيقة مزوّرة، وتمت إضافة فقرتي "محكومين بجريمة " و"شمولهم بقانون " إليها، وهي لا تمتّ بصلة لأي من المخاطبات الرسمية الصادرة عن الإدارة.وأوضح أن إرسال النزلاء إلى المحاكم لغرض إعادة محاكمتهم وفقاً لقانون العفو يُعدّ إجراءً قانونياً طبيعياً، ولا يعني الإفراج عنهم أو شمولهم بالقانون، مشيراً إلى أن النزلاء المشار إليهم لم يتم الإفراج عنهم.