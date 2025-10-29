الصفحة الرئيسية
"وول ستريت": صاروخ قد يمنح موسكو ميزة بمفاوضات مع واشنطن
هل المعلومات المتداولة عن "نزلاء سبايكر" صحيحة؟.. إدارة سجن الناصرية تجيب
محليات
2025-10-29 | 08:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,956 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
نفى مدير سجن
الناصرية
المركزي،
حسين أحمد
بنية، اليوم الأربعاء، بشكل قاطع صحة الكتاب المتداول والمنسوب إلى إدارة السجن، والذي تناول مزاعم حول شمول عدد من النزلاء المحكومين بارتكاب جريمة
سبايكر
بقانون
العفو
العام.
وقال بنية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الوثيقة مزوّرة، وتمت إضافة فقرتي "محكومين بجريمة
سبايكر
" و"شمولهم بقانون
العفو
" إليها، وهي لا تمتّ بصلة لأي من المخاطبات الرسمية الصادرة عن الإدارة.
وأوضح أن إرسال النزلاء إلى المحاكم لغرض إعادة محاكمتهم وفقاً لقانون العفو يُعدّ إجراءً قانونياً طبيعياً، ولا يعني الإفراج عنهم أو شمولهم بالقانون، مشيراً إلى أن النزلاء المشار إليهم لم يتم الإفراج عنهم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ما حقيقة اندلاع حريق في سجن الناصرية المركزي؟
10:49 | 2025-08-05
إيران تعلن اختراق إسرائيل وتكشف عن "كنز من المعلومات"
04:29 | 2025-09-25
إستراتيجية جديدة لرفع مستوى الرقابة على المنتجات المتداولة في الأسواق العراقية
05:29 | 2025-10-02
مستشفى الناصرية التعليمي بإدارة ابيكس هيلث يحصل على شهادة المبادرة الذهبية للتميز
10:39 | 2025-08-12
هل المعلومات المتداولة عن "نزلاء سبايكر" صحيحة؟
إدارة سجن الناصرية تجيب
قانون العفو العام
السومرية نيوز
قانون العفو
سومرية نيوز
حسين أحمد
الناصرية
السومرية
أحمد بن
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
49.78%
07:38 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
20.68%
09:50 | 2025-10-28
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
09:50 | 2025-10-28
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
سياسة
14.91%
08:01 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
08:01 | 2025-10-29
أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأسواق العراقية
اقتصاد
14.64%
06:22 | 2025-10-28
أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأسواق العراقية
06:22 | 2025-10-28
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
اخترنا لك
التربية تعلن إطلاق منصة رقمية تجمع 13 خدمة للتحول الرقمي
12:26 | 2025-10-29
محكوم بالاعدام يشعل جدلا بالعراق والسورية.. تظاهرات والقضية تتصاعد لاصدار بيانات رسمية
12:13 | 2025-10-29
السومرية نيوز تنشر رابط الاعتراضات على القبول المركزي
12:11 | 2025-10-29
الثالثة خلال اليوم.. انتحار شاب أثر خلاف مع اهل زوجته شرقي بغداد
11:56 | 2025-10-29
إطلاق استمارة اعتراضات القبول المركزي
11:38 | 2025-10-29
هل هو تشويش ام خلل.. ماذا يحصل بالـGPS في العراق؟
11:36 | 2025-10-29
