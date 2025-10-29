وقال النائب الأول لمحافظ ، هاشم عزاوي، في بيان ورد لـ ، إن "هذا المشروع جاء بناءً على طلب تقدم به رئيس تحالف العزم إلى رئيس "، مبيناً أن "المشروع يشكل امتداداً لسلسلة التي يتبناها رئيس تحالف العزم في وبقية المحافظات العراقية".وأضاف، أن " تواصل العمل على تنفيذ خطط تنموية تهدف إلى تعزيز الواقع الخدمي وتسهيل الحركة المرورية في المناطق السكنية داخل سامراء"، مؤكداً أن "المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من قبل الحكومة المحلية".وتشهد مدينة سامراء في الفترة الأخيرة عدداً من المشاريع الحيوية المرتبطة بتطوير البنى التحتية وتحقيق انسيابية أفضل لحركة النقل والمواصلات ودعم العمرانية في المدينة.