أكثر من 800 مركز و4500 محطة اقتراع.. المفوضية تكشف استعداداتها للتصويت الخاص

وقالت نائب المتحدث باسم للوكالة الرسمية، وتابعتا ، إن "التصويت الخاص يشمل منتسبي الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وفقاً للقانون"، مبينةً أن "المشمولين هم من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، وجهاز ، والاستخبارات، وجهاز مكافحة الإرهاب، وهيئة ، ووزارة البيشمركة، ووزارة داخلية ، وهيئة المنافذ الحدودية".وأضافت، أن "الجهات التي أرسلت بيانات منتسبيها فعلياً للمفوضية تم إدراجهم في سجل الناخبين الخاص، فيما ستبقى حقوق الجهات التي لم تزود المفوضية ببياناتها محفوظة ضمن سجل التصويت العام".وتابعت، أن "عدد المشمولين بالتصويت الخاص يبلغ (1,313,980) ناخباً موزعين على (809) مركز اقتراع تضم (4,501) محطة في جميع المحافظات"، مشيرة إلى أن "هذه المراكز تم توزيعها وفق خطة ميدانية تضمن سهولة الوصول إليها وانسيابية العملية الانتخابية".