الثالثة خلال اليوم.. انتحار شاب أثر خلاف مع اهل زوجته شرقي بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "شاباً تولد 2005 أقدم على الانتحار بأسلوب إطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل دار عمه ضمن منطقة شرق العاصمة".وأشار الى ان "المعلومات الاولية اشارت الى ان الانتحار بسبب خلاف عائلي مع اهل زوجته"، مبيناً أن "خبير الادلة وجه بفتح تحقيق لوجود شكوك بالحادثة".وتعد هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها في خلال الـ 24 ساعة الماضية.