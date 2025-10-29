السومرية نيوز تنشر رابط الاعتراضات على القبول المركزي

وحددت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة المشمولين بالتقديم إلى الاستمارة الإلكترونية وهم كل من الطلبة الذين لم يقدموا إلى استمارة المركزي والذين لم يظهر لهم قبول فضلاً عن الطلبة ممن معدلاتهم (75% فأعلى) وظهر قبولهم في المعاهد والطلبة من مواليد (1995) صعوداً الحاصلين على معدل (90% فأعلى) ولم يقدموا إلى القبول المركزي.وتستمر بوابة الدراسات باستقبال الاعتراضات إلى غاية يوم الاثنين المقبل الموافق 2025/11/3 ويتاح للطالب التقديم إلى عشر خيارات على وفق الحدود الدنيا للقبول المركزي".وادناه رابط التقديم: