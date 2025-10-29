محكوم بالاعدام يشعل جدلا بالعراق وسوريا.. تظاهرات والقضية تتصاعد لاصدار بيانات رسمية

وأوضح الكيلاني في منشوره أن "الموضوع يتعلق بطلب تدخل عاجل بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أنه "بتاريخ 27 تشرين الأول 2025 أصدرت محكمة جنايات في جمهورية حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن السوري (22 عاماً)، وذلك إثر اعتقاله مطلع هذا العام بعد نشره على صفحته الشخصية في " " مقطع فيديو يظهر فيه اعتقال أحد عناصر الفصائل المسلحة في سوريا من مقاتلين من (الجيش السوري الحر)".ونشر الكيلاني صورة للشاب محمد حسن والقرار الصادر من مديرية استخبارات مكافحة الإرهاب في النجف، والذي ينص على إعدامه شنقا حتى الموت بناء على المادة الرابعة من العراقي، المعروف بالقانون رقم 13، حيث تنص المادة على: "العمل بالعنف والتهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضا للتحريض أو التمويل".في المقابل، تداولت حسابات محلية تصريحات لذوي الشاب السوري محمد سليمان عبر منصة "سوريا الآن"، أكدوا فيها أن محكمة النجف أصدرت حكم الإعدام على ابنهم عقب اعتقاله بداية العام الجاري بسبب نشره مقطع فيديو للرئيس احمد الشرع على صفحته في "فيسبوك".وأضافت العائلة أن "السلطات عثرت في هاتف محمد حسن على فيديو يظهر عناصر من الجيش السوري الحر" يأسرون مقاتل من فصيل عراقي مسلح.وبعد انتشار المنشور، بدأ رواد منصات التواصل الاجتماعي بمطالبة بالتدخل الفوري لإنقاذ الشاب، مؤكدين أن "أحكام الإعدام في القضايا السياسية خطرة، وتدخل فيها الأهواء والتجاذبات، وغالبا ما تُنتزع الاعترافات بالتعذيب، مما يؤدي إلى تأجيج الأحقاد".وتساءل ناشطون: "تخيل أن تعدم شخصا وتظهر براءته بعده. كيف تتوقع من ذويه أن يتعاملوا مع النظام السياسي الذي قتل ابنهم ظلما؟".من جهة أخرى، دعا بعض الناشطين إلى ضرورة التحقق من دقة الخبر ومصدره، مشددين على أن "الجهة الرسمية المعنية هي "، محذرين من "الانجرار وراء أخبار مفبركة قد تثير الفتن بين العراق وسوريا، وضرورة التحلي بالصبر وعدم إطلاق الأحكام بناء على منشورات منصات التواصل الاجتماعي".وبعد الجدل الذي أثير علق المتحدث باسم السورية، محمد الأحمد، إنه "بتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين، تتم متابعة القضية مع عبر القنوات الرسمية للتحقق من صحة الوثائق المنشورة ومتابعتها وفق الأصول".أما في العراق، فقد أوضح عبر التابع له أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورة لقرار حكم صادر عن محكمة جنايات النجف يتضمن حكماً بالإعدام بحق مدان يحمل الجنسية السورية بزعم اعتقاله بسبب نشره مقطع فيديو يمجد الرئيس السوري الحالي واحتواء هاتفه على مواد عن الجيش الحر. وأكد المركز الإعلامي أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن الحكم الصادر بحق المتهم يتعلق بجريمة الاعتراف بتمجيد الإرهابي ".ونشرت السورية "سانا" تغطية لمظاهرة نظّمها أهالي الشاب محمد سليمان أحمد حسن من بلدة حسياء في ساحة الساعة بمدينة حمص، عقب تداول وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي زُعم أنها صادرة عن القضاء العراقي وتفيد بحكم الإعدام بحق ابنهم. وطالب المحتجون الحكومة السورية ووزارة الخارجية والمغتربين "بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة ابنهم ووقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه".