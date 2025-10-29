بالفيديو.. الداخلية تصدر تحذيرا خطيرا للاهالي

– محلي

حذرت ، اليوم الأربعاء، من استخدام الأبناء لعبة الروبلوكس.

ودعت الوزارة وفقا للفيديو الأهالي الى "منع أبنائهم من ممارسة هذه اللعبة الخطيرة التي تهدد حياتهم"، مشددة على ضرورة "مراقبتهم عند استخدامهم الهواتف والايباد".