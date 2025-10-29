بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد

أعلنت ، الأربعاء، عن العثور على جثة الغريق حسين في .

وقالت الوزارة في بيان، "تعلن قيادة شرطة أنه بعد جهود متواصلة استمرت أكثر من 15 يوما تمكنت مفارز قسم النجدة النهرية الكرخ من العثور على جثة الغريق حسين باسم".

وأضاف البيان "وذلك بعد التعرف عليه من قبل ذويه عقب عمليات بحث وتحري مكثفة في مياه نهر ".

وكان الشاب حسين وهو من أهالي غرق في نهر دجلة قبل نحو 15 يوما.