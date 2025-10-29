"موسم الصيد".. الداخلية تعلن ضوابط منح سمات الدخول للعراق

أعلنت ، الأربعاء، عن ضوابط منح سمات الدخول للأراضي العراقية لموسم الصيد 2025- 2026.

وتضمنت الضوابط ثماني فقرات أبرزها يبدأ موسم الصيد من 1 كانون الأول 2025 ولغاية الاول من شباط 2026.



كما تضمنت الضوابط استيفاء أجور الخدمة بالدولار الأمريكي او ما يعادله بالدينار العراقي لكل سمة دخول صيد للمجموعة الواحدة، ويضاف مبلغ 25 ألف دولار او ما يعادله بالدينار العراقي كأجور خدمات اطعام ونقل للمفارز المرافقة.

أدناه تفاصيل الضوابط..