الزراعة تكتب قانوناً جديداً لجذب المستثمرين وتعزيز الأمن الغذائي في العراق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نجوم العلوم - الموسم 17
من
09:30 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب: كوريا الجنوبية وافقت على دفع 350 مليارا مقابل خفضنا الرسوم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545400-638974085546147688.jpg
الزراعة تكتب قانوناً جديداً لجذب المستثمرين وتعزيز الأمن الغذائي في العراق
محليات
2025-10-30 | 04:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
179 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
انطلاقاً من البرامج المعدَّة لتطوير وتنمية القطاع الزراعي، يعكف خبراء
وزارة الزراعة
على إعداد مسودة قانون جديد خاص بالاستثمار في القطاع، لتهيئة بيئة جاذبة ودعم التنمية وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
وأفاد مدير دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة
إياد
كاظم البولاني
، بأن مسودة القانون الجاري إعدادها، ستستجيب لمتطلبات البيئة الاستثمارية وتنسجم مع طبيعة النشاط الزراعي، باعتباره أحد القطاعات السيادية المرتبطة بالأمن الغذائي، فضلاً عن كونه من القطاعات الاقتصادية الحقيقية التي تضم شريحة واسعة من العاملين في غالبية محافظات البلاد.
وبين أن المسودة تتضمن قانوناً استثمارياً خاصاً بالقطاع الزراعي، على غرار ما هو معمول به في العديد من دول العالم التي تمتلك تشريعات مستقلة لهذا القطاع، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار العام رقم (13) لسنة 2006 المعدل يعدُّ شاملاً، إذ يمنح الامتيازات نفسها للمستثمرين المحليين والأجانب في مختلف القطاعات، بينما ستخصص المسودة الجديدة أحكامها للمستثمرين في القطاع الزراعي حصراً بما يتناسب مع طبيعته ومتطلباته الخاصة.
وأوضح البولاني أن البيئة الاستثمارية الزراعية في البلاد تختلف عن بقية القطاعات كالصناعة والسكن والخدمات، لارتباطها المباشر بالظروف المناخية والبيئية وتقلبات السوق، الأمر الذي جعل دمجها ضمن قانون الاستثمار العام، سبباً في إرباك الاستثمار الزراعي.
وعدَّ غياب الإطار التشريعي المتخصص، أبرز أسباب ضعف الإقبال على
الاستثمار الأجنبي
في القطاع، برغم الجهود المبذولة خلال ملتقيات الاستثمار السابقة، مشدداً على أن إعداد قانون استثمار زراعي خاص، أصبح ضرورة ملحة، لما يتمتع به هذا القطاع من خصوصية تتطلب بيئة قانونية وتنظيمية مستقلة تضمن جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتسهم في تطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز
الأمن الغذائي الوطني
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تفحم الذرة.. وباء زراعي يهدد الأمن الغذائي
14:13 | 2025-08-18
بين الطموح والواقع.. هل تنجح بغداد بجذب المستثمرين لمشاريع الطاقة النظيفة؟
04:33 | 2025-09-21
دراسة تكشف عن نظام غذائي جديد يعزز صحة الدماغ
02:50 | 2025-10-15
708 أحصنة من الجرأة والفخامة: أماريس تكتب قواعد جديدة
04:00 | 2025-10-08
الزراعة تكتب قانوناً جديداً
جذب المستثمرين وتعزيز الأمن الغذائي في العراق
الأمن الغذائي الوطني
الاستثمار الأجنبي
السومرية نيوز
وزارة الزراعة
كاظم البولاني
تنمية القطاع
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
52.78%
07:38 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
18.82%
09:50 | 2025-10-28
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
09:50 | 2025-10-28
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
سياسة
14.61%
08:01 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
08:01 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
محليات
13.79%
14:25 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
14:25 | 2025-10-29
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
Live Talk
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
Live Talk
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
طل الصباح
الأبراج - اليوم صور 29-10-2025 | 2025
01:30 | 2025-10-29
طل الصباح
الأبراج - اليوم صور 29-10-2025 | 2025
01:30 | 2025-10-29
جات بالليل
30 ثانية 28-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-28
جات بالليل
30 ثانية 28-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
ريبوت 28-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
ريبوت 28-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
Live Talk
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
Live Talk
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
طل الصباح
الأبراج - اليوم صور 29-10-2025 | 2025
01:30 | 2025-10-29
طل الصباح
الأبراج - اليوم صور 29-10-2025 | 2025
01:30 | 2025-10-29
جات بالليل
30 ثانية 28-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-28
جات بالليل
30 ثانية 28-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
ريبوت 28-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
ريبوت 28-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
اخترنا لك
وزير التعليم يقرر معالجة الحالات الحرجة لمواد المراحل المنتهية في الامتحان التقويمي
06:50 | 2025-10-30
الصحة توضح حقيقة تفشي فيروس في المدارس
06:47 | 2025-10-30
إطلاق استمارة التقديم الى قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص
06:23 | 2025-10-30
مجلس الخدمة يعلن أسماء وجبة جديدة من المتقدمين على التعيينات
05:23 | 2025-10-30
حملة رقابية مكثفة في المنافذ الحدودية لضمان جودة المستوردات
05:17 | 2025-10-30
المناخ يهدد باندثار مهد الحضارات.. الملح "يأكل" اثار بابل وأور
05:14 | 2025-10-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.