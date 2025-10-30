بيان ينفي وتصريح يؤكد.. تضارب داخل وزارة الاتصالات بشأن التشويش على نظام الـGPS

برز تضارب واضح داخل ، بشأن التشويش على أنظمة الملاحة العالمية (GPS) في العاصمة ، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.





لكن في تصريح آخر صادر من داخل الوزارة نفسها، قال تحسين هاني ، مسؤول وحدة الحوسبة السحابية والشبكات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن "التشويش الواسع على أنظمة الملاحة مثل GPS وGLONASS وGALILEO ليس جديداً، وقد ازداد مؤخراً لأسباب أمنية تتعلق بحماية مراكز العد والفرز وقواعد بيانات الناخبين".



وأوضح العامري في حديثه لـ"



ويعكس هذا التناقض بين بيان الوزارة الرسمي وتصريحات أحد مسؤوليها الفنيين انقساماً داخلياً في الموقف الرسمي، وسط تساؤلات متزايدة حول الجهة المسؤولة فعلياً عن إجراءات التشويش التي لاحظها المواطنون خلال الأيام الماضية، والتي أثرت على تطبيقات الخرائط والملاحة في ومناطق أخرى، كما ترك تأثيراً واضحاً على عمال التوصيل وسائقي الأجرة الذين يعتمدون على الـGPS في عملهم.



