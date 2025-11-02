الصحة تفتح باب التعيين لخريجي الكليات التقنية والطبية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "استناداً لموافقة وتوجيهات ، تدعو وتنمية الموارد خريجي الكليات التقنية الصحية والطبية داخل فقط للعام الدراسي (2023-2024) الراغبين بالتعيين على ملاك وزارتنا بملء الاستمارة الالكترونية الخاصة بهم".وأضافت الوزارة، "على ان ينظر في إطلاق التعيينات بعد اقرار جداول الموازنة من قبل وحسب حاجة وزارتنا"، مبينة ان "آخر موعد للتقديم على الاستمارة بتاريخ 1/12/2025".