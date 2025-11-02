30 هزة تضرب العراق

وقال القسم في التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية وخارطة النشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة لشهر تشرين الاول وتابعته ، ان "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر بلغت (80) هزة أرضية منها (30) هزة أرضية داخل و (50) هزة أرضية خارج العراق وبالقرب من حدوده".واضاف ان "26 هزة سجلت داخل (كرمانشاه -كوردستان - اذربيجان - خوزيسيتان - لورستان وغيرها)، بينما تم تسجيل (21) هزة أرضية داخل (فان- هكاري - سيرنك-سيرت- بتلس وغيرها) وبالقرب من حدودها مع العراق و (3) هزات أرضية في - الحكسة".واكد ان "مقدار (قوة) الأحداث الزلزالية تراوحت بين (1-4.3) درجة. في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (5-39) كم".وبين ان "النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح في داخل العراق في كل من (جمال - در بندخان، حلبجة ، بنجوین - دوكان) والتي بلغت (15) هزة أرضية ، بينما تم تسجيل (5) هزات في (خانقين- بلدروز). بينما سجلت (3) هزات في (شقلاوة - كويسنجق)".واكد انه "تم تسجيل (2) هزة أرضية في (عقرة ، العمادية ) ، و (1 هزة أرضية في كل محافظة من المحافظات (التاجي) ومحافظة (داقوق) و (بيجي) و محافظة (عنه) ومحافظة حلبجة"، لافتا الى انه "لم يتم اصدار أية تقرير بالهزات الآتية لهذا الشهر، ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية او مادية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر".